Эрдоган приветствовал решение России о возобновлении авиасообщения с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей России возобновить авиасообщение с Турцией. Об этом глава государства заявил во время выступления в Анталье, которое транслировалось в его аккаунте в Twitter.

«С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран», — сказал Эрдоган.

Политик добавил, что возобновление авиасообщения с Россией стало возможным благодаря успешным дипломатическим контактам между сторонами и соответствующей работой ведомств.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

18 июня заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено 22 июня.