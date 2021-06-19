Глава Подмосковья оценил необходимость введения в кафе COVID-free зон

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил необходимость введения в регионе зон, свободных от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас все на верандах. Воздух», — ответил он на вопрос, планируют ли в Подмосковье создавать в кафе COVID-free зоны.

Глава региона добавил, что главной задачей в настоящее время является активная вакцинация населения. По его словам, темпы вакцинации от коронавируса в регионе на сегодняшний день очень хорошие.

Ранее сообщалось, что в Москве около восьми ресторанов решили создать COVID-free зону.

В свою очередь сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук рассказал «Газете.Ru», что в рамках эксперимента вход в рестораны будет проходить по QR-кодам, которые прошедшие вакцинацию смогут получить на портале mos.ru.