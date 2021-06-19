RT: найденная мертвой студентка из США была изнасилована

Найденная мертвой под Нижним Новгородом студентка из Соединенных Штатов Кэтрин Сироу была изнасилована, сообщает RT со ссылкой на информированный источник. Сообщение опубликовано в Telegram-канале издания.

По данным источника, напавший на Сироу мужчина изнасиловал свою жертву. Студентка заявила ему о намерении обратиться в полицию, после чего преступник ее зарезал.

17 июня стало известно, что 34-летняя Кэтрин Сироу из Калифорнии, учившаяся в Нижегородском университете имени Лобачевского на адвоката, пропала. По версии следствия, 15 июня она вышла из квартиры в городе Бор и не вернулась.

19 июня пропавшую студентку нашли мертвой. По подозрению в убийстве девушки был задержан мужчина 1977 года рождения, проживающий в Борском районе Нижегородской области. Он был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.