В центре Гамалеи назвали плюсы ревакцинации «Спутником Лайт»

Ревакцинацию противокоронавирусной вакциной «Спутник V» можно делать, препарат подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

Эксперт напомнил, что в России зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины — «Спутник Лайт».

«Он (препарат — ред.) зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования», — сказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» поступит в оборот через 1,5 недели.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».