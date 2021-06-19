Ученые из США назвали условия для завершения пандемии коронавируса

Американские ученые считают, что окончание пандемии коронавируса можно ускорить главным образом за счет быстрого снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам профессора эпидемиологии и помощника декана в области исследований школы общественного здравоохранения университета Луизианы Эдварда Трапидо, невакцинированные граждане США и других стран — куда более важный момент, чем уменьшение количества антител.

Эксперт считает, что пандемии придет конец в 2022 году, после чего заболевание станет более эндемическим.

«Люди путешествуют, другие спасаются от войны и опасных ситуаций, а вирус мутирует», — сказал Трапидо, отметив, что таким из-за этих моментов процесс может затянуться.

Ученый отметил, что усилия по распространению вакцин должны быть сосредоточены на Бразилии, Индии, Пакистане, Непале, странах Южной и Центральной Америки и других развивающихся странах.

Профессор вирусологии и вакцинологии в университете Коннектикута доктор Пауло Верарди выразил мнение, что странам необходимо вакцинировать по крайней мере две трети населения, чтобы достичь уровня иммунитета, который нарушит циклы передачи инфекции и, следовательно, предотвратит дополнительные волны заболевания.

Ранее инфекционист дал прогноз по срокам роста заболеваемости COVID-19 в России.