Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области

Самолет совершил жесткую посадку в Кемеровской области утром 19 июня. Согласно предварительным данным, четверо погибли, сообщает ТАСС.

На борту воздушного судна находились спортсмены-парашютисты. Восемь человек получили различные травмы.

«Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. 17 человек было парашютистов», — уточнили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

По неподтвержденным сведениям, жертвами стали, в том числе, два пилота.

Обстоятельства происшествия сейчас неизвестны, детали устанавливаются. Инцидент произошел в Промышленновском муниципальном округе в районе села Журавлево.