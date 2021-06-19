Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области
Александр Ахраменко
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Самолет совершил жесткую посадку в Кемеровской области утром 19 июня. Согласно предварительным данным, четверо погибли, сообщает ТАСС.
На борту воздушного судна находились спортсмены-парашютисты. Восемь человек получили различные травмы.
«Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. 17 человек было парашютистов», — уточнили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
По неподтвержденным сведениям, жертвами стали, в том числе, два пилота.
Обстоятельства происшествия сейчас неизвестны, детали устанавливаются. Инцидент произошел в Промышленновском муниципальном округе в районе села Журавлево.
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