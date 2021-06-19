Врач рассказал, как не совершить ошибку для здоровья на отдыхе

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников дал совет тем, кто намерен поехать на отдых в другую страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам медицинского специалиста, туристам надо внимательно следить за составом блюд и заведением, где их готовят.

«Непривычную для себя еду в другой стране можно пробовать, если заведение, где ее готовят, не вызывает сомнений. Кроме того, необходимо интересоваться ингредиентами блюд», — подчеркнул врач.

Тяжельников обратил внимание, что в ряде блюд могут содержаться продукты, обостряющие аллергию или непереносимость. В результате он советует не пробовать еду, вызывающую сомнения.

«Любая ситуация, связанная с ухудшением здоровья вдали от дома, неприятна, а бывает и опасной», — заключил он.

Ранее диетолог объяснила выросший интерес россиян к фастфуду. Специалист отметила, что заменить вредную еду можно блюдами, которые также быстро готовятся, однако из полезных ингредиентов.