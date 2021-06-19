Самого спокойного человека определили в Южной Корее

В Южной Корее прошло соревнование под названием Space Out Competition, в рамках которого определяется самый спокойный человек. Об этом сообщает World of Buzz.

Данное состязание было призвано помочь людям вернуться к состоянию покоя и расслабиться на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Суть конкурса состоит в том, что его участникам требуется максимально расслабляться на протяжении 90 минут. Победителем становится тот человек, у которого зарегистрировали самую стабильную и низкую частоту сердцебиения

В этом году первого места удостоился парикмахер из города Чеджу. Впервые мероприятие Space Out Competition организовали в Южной Корее в 2014 году. В 2020 году конкурс был в онлайн-формате.

В текущем году ареной для соревнования выбрали леса на острове Чеджудо.

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