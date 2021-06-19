Инфекционист дал прогноз по срокам роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России может продлиться не менее двух недель. Об этом сообщил ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицина», инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт допустил, что если получится нарастить темпы вакцинации людей против вируса, ситуация стабилизируется уже к августу.

«Минимум две недели, не такой высокий, а вообще рост. Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца. Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся...», — пояснил он.

Врач уточнил, что к повторной осенней волне коронавирус, вероятно, видоизменится.

Результатов от вакцинации населения не стоит ждать сиюминутно, обратил внимание он.

«Для того, чтобы была защита, должно пройти время для выработки иммунитета. Иммунитет вырабатывается через полтора месяца после первой прививки», — подчеркнул медицинский специалист.

Ранее сообщалось, что число новых случаев коронавируса выросло более чем на треть за 5 дней. Вице-премьер страны Татьяна Голикова уточнила, что лидерами по числу заболевших являются Москва и Московская область.