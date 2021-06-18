ФМБА выявило новые мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России выявили новые мутации коронавируса, которые снижают эффективность лекарственных препаратов против инфекции, в том числе вакцин. Об этом сообщается на сайте агентства.

По данным экспертов, новые генетические линии SARS-CoV-2 также могут изменять биологические свойства вируса и клинические проявления инфекции.

Ранее замруководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева заявила, что вакцина от COVID-19, которую разрабатывает ФМБА, будет защищать организм при любой мутации коронавируса.

Представитель организации сообщила, что в июне закончат доклинические испытания препарата ФМБА, а в июле стартуют клинические. По словам Яковлевой, новая прививка будет принципиально отличаться от тех, что были созданы ранее.