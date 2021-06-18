Экс-зампреда Центробанка арестовали по делу об особо крупной растрате

Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя председателя Центрального банка России, заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении Корищенко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что ему вменяется хищение путем растраты или присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным источника агентства, речь идет об уголовном деле о хищении денежных средств «Инвестбанка» в размере 3,2 млрд руб. Ранее Корищенко был председателем правления и членом совета директоров банка.

Уточняется, что всего в деле фигурируют 19 человек, в том числе задержанный в прошлом году бывший владелец «Инвестбанка» Сергей Менделеев.

Ранее в РАНХиГС сообщили, что задержание Корищенко не связано с его работой в вузе.