В Сочи горожан и туристов заставили носить штаны

В Сочи, в местном отделении нефтегазовой компании «Сочигоргаз» на улице Дмитриевой, посетителей по указанию руководства заставляют надевать штаны, если они приходят на прием в шортах, сообщает издание «Подъем».

Посетители отмечают, что под требование надевать штаны попадают даже те, на ком не пляжные шорты. Тем временем, охранники пропускают женщин в юбках любой длины.

«Это же вопрос культуры, прежде всего», — заявили в компании в ответ на вопрос о новом дресс-коде.

Тем не менее, в «Сочигоргаз» не смогли прокомментировать, каким образом сочетаются эти правила с требованиями безопасности во время пандемии коронавируса, а также проводится ли дезинфекция штанов после того, как их используют посетители.

Жители и гости города сравнивают новые правила в дополнение к масочному режиму с правилами посещения церквей.

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