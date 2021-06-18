В Москве спасли утят, упавших в ливневку

В московском районе Раменки спасатели достали утят из ливневой канализации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ.

Утята провалились в водосточную решетку На Ломоносовском проспекте утром 18 июня. На место происшествия прибыл расчет аварийно-спасательного отряда №8 Пожарно-спасательного центра города Москвы. Спасатели открыли люк и достали шесть птенцов из ливневой канализации.

Утята не пострадали и после спасения были выпущены к маме-утке в парковой зоне.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на Ладожском озере спасли детеныша кольчатой нерпы. Жители деревни Черемухино заметили, что животное в течение недели находилась в бухте озера. При этом нерпа не разрешала подойти к себе и пряталась в воде. Тем не менее, через несколько дней детеныш ослабел, его удалось взять на руки.