Испания разрешает не носить маски на улицах

Власти Испании разрешили не носить маски на улицах с 26 июня. Об этом объявил премьер страны Педро Санчес, передает испанское издание El Pais.

«Мы проведем внеочередную встречу совета министров в четверг, на которой собираемся выдвинуть предложение испанскому обществу, чтобы маска более не была обязательной на открытом воздухе с субботы, 26 июня», — сказал Санчес.

Он подчеркнул, что предстоящие выходные будут последними с маской на открытом воздухе.

В Испании коронавирусом заразились 3 753 228 человек, из которых 80 634 пациента скончались. За последние 24 часа выявили 4 197 заражений.

Ранее ограничения по коронавирусу ослабили Франция и Австрия.

Во Франции с 17 июня отменяется обязательное ношение масок на улице. Кроме того, с 20 июня в республике отменяется комендантский час. Ранее граждане должны были возвращаться домой к 23.00.

Так, с 1 июля в Австрии откроются ночные клубы. С июля в общественных местах людям разрешено носить обычные маски вместо масок FFP2. Также отменяется комендантский час. Власти сообщили, что после 22 июля планируют снять все оставшиеся ограничения.