Евросоюз открывает границы для граждан США

Евросоюз принял решение открыть границs для граждан США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Совета ЕС.

«После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки», — говорится в заявлении.

Так, с 18 июня въезд в страны государства-члены будет разрешен из США, Албании, Ливана, Северной Македонии и Сербии.

Ранее Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны для граждан из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.

В список стран, с которыми государствам ЕС рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации, в июне была внесена Япония. До этого в документе числились восемь стран: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности. При этом государства-члены Евросоюза могут не придерживаться согласованного Советом ЕС списка.

Также Совет ЕС утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Европы для обладателей COVID-сертификатов.