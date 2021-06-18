Дожди затопили Ялту

В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, из-за чего город затопило. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на крымский гидрометцентр.

«В Ялте за шесть часов – с полуночи до 6 утра – выпало 42 миллиметра – это месячная норма. На Ай-Петри выпало 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы», — сказали специалисты.

Глава администрации города Янина Павленко призвала жителей не выходить из домов. Она рассказала, что затоплены многие переходы, а река вышла из берегов.

«Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго», если ее затопит, то мы останемся без света», — сказала мэр.

Она добавила, что по прогнозам, дождь продолжится целый день.

Ранее стало известно, что в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Затоплено более 200 домов, отключен свет в городской больнице. В Краснодарском крае прошел ливень с градом, из-за чего пострадали крыши домов. Рано утром 17 июня непогода добралась и до Ростова-на-Дону.