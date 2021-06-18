В Луганске на газопроводе произошел взрыв

В центре Луганска в районе луганского парка имени Первого Мая произошел взрыв на газопроводе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия «Луганскгаз».

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что образовалось сильное возгорание, которое было ликвидировано к 06.30 (совпадает с мск). В результате инцидента никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

До этого на автозаправочной станции «Еврогаз», находящейся на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, произошел выброс газа. Был спровоцирован серьезный пожар. В результате происшествия пострадали 35 человек.