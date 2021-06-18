Роспотребнадзор создал базу данных мутаций коронавируса

Роспотребнадзор сообщил, что с помощью Центрального НИИ Эпидемиологии в России создана Национальная база данных геномных последовательностей коронавируса.

База носит название «VGARus» — Virus Genome Aggregator of Russia. Доступ к ней осуществляется через портал. Отмечается, что по необходимости платформа может быть использована как база для мониторинга других инфекций.

«База данных «VGARus» содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ, и может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что до сих пор информация о мутациях из России была разрозненной, что в условиях продолжающейся пандемии «является тормозящим фактором в борьбе новой коронавирусной инфекцией», а создание базы является важным шагом в борьбе с пандемией.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости коронавирусом в России.