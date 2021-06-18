Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нужно адаптировать к индийскому штамму COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии какой-либо необходимости менять состав российской вакцины от коронавируса «Спутника V» из-за индийского и других новых разновидностей COVID-19. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

Глава центра имени Гамалеи указал, что важно поддерживать высокий титр антител и вовремя ревакцинироваться в случае, если иммунитет к вирусу начинает ослабевать.

Он отметил, что одним из известных в мире способов противостояния новым вариантам вирусов является смена состава вакцины, в основу которой вкладывается мутантный образец. Подобную адаптацию проводят постоянно для вакцин от гриппа, пояснил Гинцбург. При этом он подчеркнул, что менять состав у «Спутника V» будет нецелесообразно.

«Создавать новую вакцину (корректировать выпущенный в оборот препарат. — «Газета.Ru») при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — 3-4 месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм. Поэтому мы идем по другому пути — с помощью уже существующей вакцины нужно держать высокие титры», — сказал Гинцбург.

Он также заметил, что правильной тактикой будет прививаться «Спутником V», а спустя время, когда титры защитных антител уменьшатся, ревакцинироваться при помощи препарата «Спутник Лайт».

Накануне сообщалось, что создатели «Спутника V» представят второй укол, который позволит увеличить эффективность вакцины против индийского штамма.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».