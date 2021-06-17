В Москве загорелся завод по переработке лома

Завод по переработке лома загорелся на юго-востоке Москве в районе Некрасовка. Пожар охватил холодильные установки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание произошло по адресу: 2-я Вольская, дом 34.

«Площадь пожара составляет 1000 кв.м. Подразделения работают на месте с соблюдением техники безопасности. Информация о пострадавших не поступала», — рассказали в ведомстве.

К тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 71 человек.

В настоящее время существует угроза дальнейшего распространения огня. Сотрудники МЧС решают вопрос о возможном привлечении к тушению пожарного поезда.

15 июня на автозаправочной станции «Еврогаз» в Новосибирске произошел выброс газа, спровоцировавший дальнейший пожар. В результате происшествия пострадали 35 человек.