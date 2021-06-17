В Гидрометцентре рассказали, когда откроется купальный сезон на Черном море

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон на Черном море может начаться на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

«Приближается период начала купального сезона. Думаю, на следующей неделе уже температура [воды] будет везде выше 20 градусов», — сообщил он.

По его словам, самая теплая вода сейчас в Анапе, Феодосии и Евпатории — она прогрелась до 20-21 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что первая волна тепла в 2021 году придет в центральную часть Европейской России в субботу, 19 июня. Роман Вильфанд предупредил, что в субботу температура воздуха в центре Европейской России может подняться до 30 градусов тепла. При этом с воскресенья ожидаются значения выше +30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что температура воздуха в этот период окажется выше нормы на 5 градусов. Это является значительным отклонением, пояснил он.