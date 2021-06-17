В Роспотребнадзоре пояснили решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время эфира на телеканала «Россия-1» прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы населения.

«Речь идет о группе риска, о тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми», — рассказала она.

Попова подчеркнула, что наибольший ежесуточный прирост заболеваемости COVID-19 происходит в Москве и Подмосковье.

В России за последние сутки выявлено 14 057 случаев коронавируса. В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 264 047 случаев коронавируса. За весь период умерли 127 992 человека, выздоровели 4 839 705 человек.

Ранее сообщалось о том, что в России высокими темпами распространяется индийский штамм коронавируса.