Житель Подмосковья получил благодарность от Трампа
Житель Подмосковья Алексей Волчков создал портрет бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из маленьких деревянных кубиков. Об этом сообщает телеканал «360».
«Я просто отправил портрет Почтой России на Белый дом — Трампу», — сказал Волчков.
Вскоре после этого автор получил письмо с благодарностью от бывшего американского лидера.
«Знайте, что поддержка таких гордых американцев, как вы, поддерживает меня в моих усилиях по укреплению и защите нашей нации, и я никогда не перестану бороться за ценности, которыми мы дорожим», — говорится в письме.
Также экс-глава США передал привет от своей жены Мелании Трамп.
По словам Волчкова, нигде в мире не делают картины из маленьких деревянных кубиков. Свою технику он придумал сам. Сейчас художник готовит новую работу для выставки в Париже, тема которой — вода.