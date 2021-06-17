Собянин заявил, что Москва «очень близка» к введению жестких ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица накопила опыт борьбы с коронавирусом, но бесконечно перепрофилировать места для больных COVID-19 невозможно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва находится на пороге временных, но жестких ограничений из-за резкого увеличения числа зараженных. Около 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в столице за два дня, подчеркнул мэр.

Также Собянин обратился к предпринимателям в сфере общественного питания с просьбой рассказать сотрудникам ресторанов и кафе о важности вакцинации от штаммов нового типа.

Он отметил, что вакцинация крайне важна, но этот процесс может занять полтора-два месяца. Уже 18 июня количество зараженных может достичь девяти тысяч человек.

Собянин уточнил, что болезнь протекает очень быстро, и уже в течение пяти дней у человека проявляются более тяжелые симптомы.

Ранее мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается.