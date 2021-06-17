Собянин рассказал о новой мутации COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с предпринимателями сферы общественного питания заявил, что заразившиеся коронавирусной инфекцией в столице носят не «уханьский штамм», а новую мутацию COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — отметил он.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что это усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию.

«Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба», — добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что динамика распространения COVID-19 в столице неожиданна, так как более 60% имеют иммунитет.

До этого он объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.