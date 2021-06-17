Мурашко рассказал об особенностях нового этапа пандемии

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 30%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

«Особенность настоящего периода заключается в том, что прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов», — заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло на 32%. При этом в реанимации сейчас находится более 3 тыс. человек.

Министр сообщил, что число коек для пациентов с коронавирусом в России было увеличено до 127 тыс.

За последние сутки в России было выявлено 14 057 случаев коронавируса. Лидерами по количеству заболевших стали Москва (6 195), Московская область (1 208), Санкт-Петербург (946). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком (6) и Чукотском (4) автономных округах.

Ранее Мурашко рассказал, что изначально по миру распространялся один вид коронавируса, но из-за произошедших мутаций к настоящему моменту появились множество более агрессивных вариаций.