В отели Севастополя пустят только туристов с антителами к COVID-19

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что заселение в гостиницы региона будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или медицинской справки на наличие антител. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все остальное размещение в гостиницах ограничить на этот период», – сказал Развожаев.

16 июня глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская в связи с ростом заболеваемости COVID-19 предложила ввести в регионе дополнительные антиковидные ограничения.

По ее словам, необходимо ограничить работу заведений общепита с 22.00 до 08.00 (за исключением объектов транспортной инфраструктуры и работы этих заведений для торговли на вынос). Также она предложила запретить проведение развлекательных мероприятий на базе ночных клубов, дискотек, кальянных, караоке-клубов, концертных и танцевальных залов.

До принятых мер в соответствии с указом губернатора в Севастополе действует режим повышенной готовности, который среди прочих мер предусматривает обязательный масочный режим.

На 17 июня в Севастополе зафиксировано 15 458 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 706 скончались.