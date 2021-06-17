Феминистка Арбатова оценила идею ВОЗ запретить женщинам выпивать

Писательница и феминистка Мария Арбатова прокомментировала «Газете.Ru» предложение ВОЗ ввести запрет на употребление алкоголя среди женщин детородного возраста.

«Это безумное нарушение прав человека. Главное, что оно абсолютно несимметрично: если бы ВОЗ заявила, что она запрещает пить людям, которые собирается зачинать детей, (то ей стоит учесть, что. – «Газета.Ru») все проблемы и родов, и беременности, и последствий связаны с алкогольной зависимостью как раз мужчин, поэтому я думаю, что это очень странный подход и совершенно нетолерантный и нецивилизованный. Он меня удивляет», — сказала Арбатова.

Она также призвала разделять понятия «употребление алкогольных напитков» и «алкогольная зависимость».

«Мне очень странно, что организация, которая находится в юрисдикции ООН таким образом формулирует определенные ограничения. Я думаю, что это совершенно дискриминационная мера», — добавила собеседница «Газеты.Ru».

Ранее ВОЗ опубликовала Глобальный план действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы, в котором содержится призыв ввести запрет на употребление алкоголя среди женщин детородного возраста.

В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал такую рекомендацию «примитивной» и «убийственной».