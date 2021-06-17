В Петербурге сообщили о госпитализации 850 человек в сутки из-за СOVID-19

В Санкт-Петербурге среднее суточное число госпитализаций с COVID-19 достигло 800-850 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета по здравоохранению города.

По информации комитета, доля тяжелых больных в стационарах города составляет около 18%.

«На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких – 269 пациентов», — говорится в сообщении.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе прием больных коронавирусной инфекцией начала Мариинская больница, где к существующим 92 развернули еще 680 инфекционных коек.

Отмечается, что сегодня в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19.

Кроме того, с 18 июня будут дополнительно развернуты еще 150 коек, из них 20 реанимационных.

«К оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», — подчеркивается в сообщении.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили, что с 17 июня в городе ужесточаются меры, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В городе СOVID-19 заразились 453 424 человека, из которых 423 665 выздоровели, еще 15 062 скончались.