Австрия ослабляет ограничения по коронавирусу

Власти Австрии приняли решение ослабить ограничения по коронавируса из-за положительной динамики заболеваемости. Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц, пишет «Интерфакс».

Так, с 1 июля откроются ночные клубы. В то же время будут сохраняться ограничения на количество людей: внутрь будут пускать не более 75% от максимума. Кроме того, посетителям нужно будет показать отрицательный тест на коронавирус.

«Ситуация очень хорошая. Гораздо лучше, чем мы ожидали», — сказал Курц.

С июля в общественных местах людям разрешено носить обычные маски вместо масок FFP2. Также отменяется комендантский час. Власти сообщили, что после 22 июля планируют снять все оставшиеся ограничения.

В Австрии коронавирусом заразился 649 181 человек, из которых 635 192 выздоровели, еще 10 674 скончались.

Ранее стало известно, что во Франции с 17 июня отменяется обязательное ношение масок на улице. Кроме того, с 20 июня в республике отменяется комендантский час. Ранее граждане должны были возвращаться домой к 23.00.