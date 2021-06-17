Московский суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение полиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Сергея Тельнова.

По его словам, у подзащитной были куплены билеты в Санкт-Петербург и обратно в Москву на 17 июня. По этой причине во время рассмотрения протокола полиция пыталась доказать, что Никульшина собиралась сорвать футбольные соревнования Евро-2020, которые проходят 11 июня — 11 июля в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

«Однако никаких матчей на этот день в Санкт-Петербурге не назначено. Исходя из билетов видно, что Вероника собиралась вернуться в Москву в тот же день», — пояснил Тельнов.

17 июня Веронику Никульшину задержали по подозрению в попытке сорвать чемпионат Европы — 2020 в Санкт-Петербурге. В 2018 году девушка принимала участие в акции в финальном матче чемпионата мира по футболу, когда несколько участников Pussy Riot выбежали на поле стадиона «Лужники» в Москве.