Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы добровольной вакцинации оставляют желать лучшего.

«Я могу лишь констатировать, что темпы добровольной вакцинации действительно оставляют желать лучшего... Пока, наверно, нужно признать», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речь идет не о тотальной вакцинации, а о распоряжении главного санитарного врача.

Песков отмерил, что решения должны принимать региональные власти, потому что они несут ответственность перед населением. По мнению пресс-секретаря, подобные решения оправданны из-за скачкообразного распространения коронавируса.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.