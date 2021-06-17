Создатели «ЭпиВакКорона» заявили о надежной защите вакцины от штаммов коронавируса

Вакцина «ЭпиВакКорона» наиболее надежно защищает от различных штаммов коронавируса. Об этом заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире «Россия 24».

«Если в целом рассмотреть вопрос касательно изменения состава вакцины под изменяющиеся штаммы, применительно к COVID-19, сейчас все вакцины построены на основе исходного уханьского варианта коронавируса», — сказал специалист.

По словам Максютова, вакцинация против исходного варианта позволит обеспечить коллективный иммунитет, который будет в том числе защищать и от новых вариантов вирусов.

Ранее глава «Вектора» заявил, что пострегистрационные клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона» завершатся в конце июня.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».