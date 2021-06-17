В России выявлено 14 057 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 14 057 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 13 397 случаев инфекции.

Отмечается, что у 15,5% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 416 человек, при этом вылечились 11 205 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (6 195), Московская область (1 208), Санкт-Петербург (946). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (6) и Чукотском автономном округе (4).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 264 047 случаев коронавируса. За весь период умерли 127 992 человека, выздоровели 4 839 705 человек.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в мире превысило 177 млн.