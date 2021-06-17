ФСИН рассказала, каких поэтов любят заключенные
Федеральная служба исполнения наказания России (ФСИН) выяснила, какие поэты больше всего нравятся заключенным. Об этом говорится на сайте ФСИН.
Результаты опроса показали, что самым популярным поэтом стал Александр Пушкин, второе место занял Сергей Есенин, а третье — Михаил Лермонтов.
Также в топ-10 вошли Владимир Высоцкий, Александр Блок, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский. Десятую строчку рейтинга поделили между собой Александр Твардовский, Николай Некрасов и Борис Пастернак.
В библиотеках исправительных учреждений также востребованы стихи Константина Симонова, Роберта Рождественского, Омара Хайяма, Федора Тютчева, Эдуарда Асадова, Николая Гумилева, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы и Ивана Бунина.
Ранее общественники предложили ФСИН снижать срок заключенным за получение образования.