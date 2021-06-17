В Кремле считают, что процесс вакцинации в России идет плохо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс вакцинации в России идет плохо.

«Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Представитель Кремля добавил, что для вакцинации в России созданы все условия.

«У нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере», — уточнил он.

Ранее Песков заявлял, что введение обязательной вакцинации против коронавируса в РФ не планируется.

До этого правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.

Ответственность за обеспечение вакцинации для работников возложена на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль за ситуацией будет осуществлять московское правительство.