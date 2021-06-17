Песков поддержал обязательную вакцинацию в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает правильным решение регионов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса среди некоторых групп населения. Об этом пишет РИА «Новости».

«С учетом ситуации — абсолютно правильная», — ответил Песков на соответствующий вопрос, добавив, что это «моя личная точка зрения».

Кроме того, пресс-секретарь поддержал решение высших учебных заведений допускать в следующем году к учебе только тех студентов, кто вакцинировался от коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в столице. Кроме того, обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Московской, Кемеровской и Сахалинской областях, а также в Санкт-Петербурге.

В России коронавирусом заразились 5 249 990 человек, из которых 4 828 500 вылечились, еще 127 576 скончались. За последние сутки были выявлены 13 397 случаев.