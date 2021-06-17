В Гидрометцентре предупредили жителей Европейской части России об «опасном солнце»

Надвигающаяся на центр Европейской России волна тепла будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса в ближайшие пять-шесть дней. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

По его словам, такая ситуация в Центральном федеральном округе бывает редко, но непосредственно в эти дни необходимо остерегаться сильного солнца.

Начиная с 17 июня «опасное солнце» ожидается в Москве, в Смоленской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Белгородской, Воронежской областях.

«Везде индекс солнечной активности шесть и более, это опасный ультрафиолет. Поскольку будет антициклональная погода в ближайшие 5-6 дней, до среды включительно, это надо иметь ввиду», — сказал Вильфанд, напомнив, что необходимо предохранять себя и детей от солнечных лучей.

Специалист отметил, что появлению такого тепла поспособствовали антициклон и период летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли. Отсутствие осадков также способствует проникновению ультрафиолета.

Вильфанд посоветовал жителя Европейской части России в эти дни с 10 до 18 часов пребывать в тени.

Ранее сообщалось, что В Москве в четверг ожидается до +26°С.