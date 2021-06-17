В Калининградской области ужесточили меры по коронавирусу

Калининградская область ужесточила меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

С 17 июня в области запрещается проводить массовые мероприятия при неизвестном числе участников, размещать в гостиницах, отелях, гостевых домах детские туристические группы из других регионов. Кроме того, заведения общественного питания не будут работать с 00 до 6 утра, за исключением доставки. Также кафе должны на две недели сократить число посетителей в два раза.

Массовые мероприятия можно проводить, если на них присутствует меньше 150 человек, каждый из которых имеет свежий ПЦР-тест. Вручение школьных аттестатов пройдет с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в столице. Кроме того, обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.