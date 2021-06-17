ВШЭ допустит к очной учебе только вакцинированных студентов

Высшая школа экономики со следующего года, вероятно, будет допускать к очной учебе только вакцинированных от коронавируса студентов и сотрудников. Об этом заявил ректор высшего учебного заведения Ярослав Кузьминов, пишет ТАСС.

«Мы рассматриваем возможность, что с нового учебного года в здания Вышки будут допускаться только те студенты и сотрудники, которые привились или у которых есть антитела после перенесенной болезни или медотвод от прививок», — сказал он.

Кузьминов добавил, что остальные смогут учиться и работать удаленно.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в столице. Кроме того, обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.