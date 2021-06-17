Россияне в пандемию стали чаще жертвовать деньги на благотворительность

С января по май 2021 года объем пожертвований россиян на благотворительность вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 29% к первым пяти месяцам 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Qiwi Business.

Аналитика основана на данных платежных каналов Qiwi, среди которых онлайн- (интернет-эквайринг, Qiwi Кошелек) и офлайн-сервисы.

Отмечается, что средняя сумма пожертвования составила 377 рублей, что на 24% выше среднего размера перевода в прошлом году и на 57% выше средней суммы пожертвования позапрошлого года.

При этом больше всего пожертвования делали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской и Самарской областей.

Ранее российский Красный Крест подвел итоги работы в пандемию.

Позже британская газета Sunday Times подсчитала, что российский предприниматель Алишер Усманов по состоянию на конец 2020 года направил на борьбу с COVID-19 в России, Узбекистане и Италии 134,2 млн фунтов. Бизнесмен возглавил рейтинг благотворителей, жертвующих на борьбу с коронавирусом