Сахалин вводит обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Сахалинская область вводит обязательную вакцинацию от коронавируса нового типа для некоторых категорий граждан, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться», – заявила Фунтусова.

Речь идет о работниках сферы обслуживания, а также жителях региона, занятых в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.

«Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости <...> Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%», – пояснила глава регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в столице. Кроме того, обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Московской и Кемеровской областях.