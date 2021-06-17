Сорока научилась лаять после «усыновления» собакой

Сорока по кличке Молли стала лаять после «усыновления» собакой породы стаффбуль. Новой матерью птицы стала Пегги, сообщает Daily Mail.

Сорока была найдена брошенной на земле, ее взяли хозяева Пегги, проживающие в австралийском штате Квинсленд. Со временем животные подружились и стали неразлучны.

Стаффордширский бультерьер даже начал производить молоко для своей новой подопечной. Брошенный птенец был близок к смерти, однако после появления нового дома, стал подражать собаке.

Дворняжка заботилась о сороке, которая обрела привычки, характерные псам. Сама птица находится под присмотром людей уже год. При этом хозяева сначала подумали, что лает именно Пегги.

Заботливые владельцы предполагают, что сорока «лает», когда чувствует опасность, копируя поведение собаки.

Ранее в Австралии говорящий попугай спас хозяина от гибели в пожаре. Возгорание случилось ночью, когда мужчина спал.