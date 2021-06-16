Проценко рассказал о привившихся пациентах с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что большинство попавших в больницу в Комунарке после прививки от коронавируса успели получить только один компонент вакцины. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram публицисту Александру Цыпкину.

«Мы начали вести такую статистику 30 декабря, потому что тогда был первый случай госпитализации пациента, которому была выполнена прививка. И на данный момент через наши руки прошли 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. Большинство из этих пациентов — это те, которые получили первый компонент», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько привившихся человек были госпитализированы с коронавирусом и сколько компонентов вакцины они получили к моменту болезни.

По его словам, с декабря 2020 года в Коммунарке пролечили около 23 280 пациентов.

«Получилось, что тот анализ, который мы проходили, это 0,6% от пролеченных больных, но мы еще проанализировали среднее время от прививки до госпитализации — получилось 5,6 дней, а мы помним, что иммунитет устойчивый появляется после второго компонента через 14 дней», — добавил Проценко.

По словам главного врача, после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции у 8-10% граждан могут не выработаться антитела. Однако несмотря на эти данные, у 90% привитых россиян они вырабатываются.

«Это хорошая цифра», — добавил он.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что шаги столичного правительства по ускорению вакцинации от коронавируса позволят спасти жизни.

В России за последние сутки выявлено 13 397 случаев коронавируса. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 5 249 990 случаев COVID-19. За весь период умерли 127 576 человек, выздоровели 4 828 500 человек.