Бумажные сертификаты о вакцинации не потребуются при проверке организаций Москвы

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что бумажные сертификаты о вакцинации работников от COVID-19 не потребуются для проверки организаций. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, для подтверждения проведения вакцинации, работодателям необходимо будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru.

«Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране», — отметила она.

Ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в Москве проверки бизнеса на выполнение требований об обязательной вакцинации сотрудников начнутся 15 июля.

До этого главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг. Глава города Сергей Собянин в связи с этим подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главврача.

Кроме того, Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.