В центре Гамалеи рассказали подробности о «московском» штамме COVID-19

В центре Гамалеи рассказали подробности о «московском» штамме коронавирусной инфекции, который является измененным индийским штаммом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность «Спутника V» к этим штаммам», — рассказал специалист.

Он отметил, что лабораторные исследования показывают высокую эффективность отечественной вакцины в отношении «индийского» штамма COVID-19.

Гинцбург отметил, что «Спутник V» создает значительный запас по концентрации антител, что помогает защититься от индийского штамма», подчеркнул он.

Накануне стало известно, что в центре имени Гамалеи изучают эффективность российской вакцины «Спутник V» против «московского» штамма коронавирусной инфекции.