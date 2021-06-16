Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране

Министерство здравоохранения Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране с 16 июня. Об этом министерство сообщило в своем Twitter-аккаунте.

«С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена», - заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклукар.

При этом вакцинация населения и некоторые ограничительные меры продолжатся, сообщает РИА Новости. В частности, сохранится требование носить защитные маски и соблюдать дистанцию в закрытых помещениях, а также ограничения по числу присутствующих. В стране также действует список стран, по прибытии из которых необходимо проходить карантин.

Ранее власти Словении заявили, что отменяют карантин для туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Прививку необходимо сделать не менее чем за 21 день до приезда в республику.