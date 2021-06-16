Власти Москвы не наблюдают массовых нарушений COVID-требований в ресторанах и магазинах

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что предприятия торговли и услуг в Москве придерживаются антикоронавирусных правил. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Несмотря на то что в ходе рейдов выявляются нарушения требований Роспотребнадзора, мы видим, что многие рестораторы и владельцы предприятий торговли и услуг придерживаются установленных правил. Массовых нарушений мы не наблюдаем», — сказал он.

Он напомнил, что посетители кафе, ресторанов и магазинов должны находиться в помещении в масках и соблюдать социальную дистанцию. По словам Немерюка, это поможет избежать введения более строгого карантина.

С 15 до 20 июня в Москве продлятся нерабочие дни, при этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.