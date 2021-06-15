В ряде регионов России вернули коронавирусные ограничения

В некоторых российских регионах стали возвращать карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом числа пациентов с тяжелой формой заболевания.

Ранее стало известно об ужесточении эпидемиологических мер в Хабаровском крае, Бурятии и Мурманской области. Потом к ним присоединились Марий Эл, ХМАО, Вологодская область и Подмосковье.

В Хабаровском крае власти объявили о возвращении ограничений, предположительно, с 17 июня, рекомендовав перевести на удаленный режим работы людей старше 65 лет и беременных женщин. Вылететь в северные районы края можно только при наличии справки об отрицательном результате теста ПЦР.

В Марий Эл с 15 июня ужесточаются карантинные меры. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев. Режим повышенной готовности в республике продляется до 5 июля. Организациям региона рекомендовано перевести не менее трети штата на удаленку, в том числе работников с хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет. При возможности, им стоит предоставить отпуска. Кроме того, в республике временно прекращают работу досуговые учреждения для детей.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, меняющее действующие ограничения — в общественных местах Московской области до 20 июня ввели обязательный масочный режим. Кроме того, организациям запрещается допускать в здания и помещения, в том числе на рабочие места, граждан без средств индивидуальной защиты.

В Вологодской области с 16 июня рестораны, кафе и караоке будут закрыты с полуночи до шести утра. Заполняемость залов на мероприятиях и деловых конференциях сократили до 50%. Уровень загрузки моногоспиталей в регионе достиг 90,2%, в связи с чем в Вологде и Череповце развернуты дополнительные койки.

Губернатор Мурманской области сообщил о том, что с 21 июня бюджетные учреждения перейдут на 30-процентный дистанционный режим. В общественном транспорте загрузка также не должна превышать двух третей. Также глава области поручил Центру управления регионом вести мониторинг ситуации в соцсетях и интернете, отправлять соответствующие обращения в Роспотребнадзор.