Глава Союза автостраховщиков: отмена обязательного техосмотра не скажется на цене ОСАГО

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил «Газете.Ru», что отмена обязательного техосмотра для получения ОСАГО пока не повлияет на стоимость полиса.

«Пока это (отмена обязательного техосмотра для получения ОСАГО. — «Газета.Ru») никак не отразится на ценах, потому что это два совершенно разных продукта, один обязательный ОСАГО, второй по-прежнему обязательный техосмотр, и люди, которые не прошли техосмотр с марта 2022 года, будут платить 2000 руб. штраф плюс регресс в случае аварии, это два друг от друга независимых продукта», — сказал глава РСА.

По его словам, в РСА выступают за то, чтобы смягчить требования к техосмотру по отношению к физическим лицам, но при этом ужесточить их для юридических лиц.

«Индивидуализация тарифа означает, что все факторы принимаются во внимание. Если человек не прошел техосмотр на старой машине, тем самым загрязняя воздух и создавая потенциально аварийные и предаварийные ситуации, и помимо того, если он попал на такой машине в аварию, вся вина будет его», — объяснил Юргенс.

Ранее Госдума приняла изменения в законодательстве, в соответствии с которыми для получения страхового полиса водителю не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.